В Черниговской области ВСУ уничтожили танковую роту РФ

Детали

"Одним из подразделений Вооруженных сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки уничтожена танковая рота армии РФ", — написали в штабе ВСУ.

Роту уничтожили вместе с личным составом.

В штабе добавили, что российские оккупанты несут большие потери в Киевской области, в частности в Буче.

Напомним

26 февраля в Дарницком районе Киева сотрудники полиции и ВСУ уничтожили группу российских диверсантов, которые пытались прорваться через блокпост.