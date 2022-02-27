В Черниговской области ВСУ уничтожили танковую роту РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украинские военные в районе Прилук Черниговской области уничтожили танковую роту российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
"Одним из подразделений Вооруженных сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки уничтожена танковая рота армии РФ", — написали в штабе ВСУ.
Роту уничтожили вместе с личным составом.
В штабе добавили, что российские оккупанты несут большие потери в Киевской области, в частности в Буче.
Напомним
26 февраля в Дарницком районе Киева сотрудники полиции и ВСУ уничтожили группу российских диверсантов, которые пытались прорваться через блокпост.