На Чернігівщині ЗСУ знищили танкову роту РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українські військові в районі Прилук Чернігівської області знищили танкову роту російських окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"Одним з підрозділів Збройних сил України в результаті боїв за незалежність нашої держави в районі населеного пункту Прилуки знищено танкову роту армії РФ", — написали у штабі ЗСУ.
Роту знищили разом з особовим складом.
У штабі додали, що російські окупанти зазнають великих втрат на Київщині, зокрема у Бучі.
Нагадаємо
26 лютого у Дарницькому районі Києва співробітники поліції та ЗСУ знищили групу російських диверсантів, які намагалися прорватися через блокпост.