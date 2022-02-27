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The Washington Post

На Чернігівщині ЗСУ знищили танкову роту РФ

На Чернігівщині ЗСУ знищили танкову роту РФ

Київ • УНН

 • 158506 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українські військові в районі Прилук Чернігівської області знищили танкову роту російських окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

"Одним з підрозділів Збройних сил України в результаті боїв за незалежність нашої держави в районі населеного пункту Прилуки знищено танкову роту армії РФ", — написали у штабі ЗСУ.

Роту знищили разом з особовим складом.

У штабі додали, що російські окупанти зазнають великих втрат на Київщині, зокрема у Бучі.

Нагадаємо

26 лютого у Дарницькому районі Києва співробітники поліції та ЗСУ знищили групу російських диверсантів, які намагалися прорватися через блокпост.

Українські Національні Новини

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