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В Черниговской области задержали инструктора школы снайперов за незаконную продажу боеприпасов

В Черниговской области задержали инструктора школы снайперов за незаконную продажу боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 19486 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В поселке Десна в Черниговской области задержали инструктора школы подготовки снайперов, который занимался сбытом боеприпасов. По месту жительства у мужчины изъяли наркотические средства, боеприпасы и артиллерийский порох. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"24 апреля 2020 года военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий задокументирован факт незаконного сбыта боеприпасов инструктором школы подготовки снайперов одного из учебных центров Сухопутных войск ВСУ, расположенного в пгт Десна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 марта правоохранителями задокументирован первый факт незаконного сбыта старшим сержантом ВСУ боеприпасов, а именно 100 патронов калибра 7,62 мм. Уже 24 апреля указанный старший сержант под контролем правоохранителей повторно совершил незаконный сбыт боеприпасов и взрывчатых веществ, а именно 2-х тротиловых шашек общим весом 400 гр, 40 патронов калибра 7,62 мм, 1 взрывного пакета, 1 дымовой шашки, и около 5 кг пороха.

"После этого он был задержан... В тот же день во время обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято наркотические вещества, боеприпасы и около 4 кг артиллерийских порохов. Согласно ч.1 ст. 263 УК Украины задержанному грозит заключение на срок от трех до семи лет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатской области СБУ разоблачила работника по защите природно-заповедного фонда национального природного парка "Синевир" в нелегальной продаже огнестрельного оружия и боеприпасов.

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