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На Чернігівщині затримали інструктора школи снайперів за незаконний продаж боєприпасів

На Чернігівщині затримали інструктора школи снайперів за незаконний продаж боєприпасів

Київ • УНН

 • 19487 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У селищі Десна на Чернігівщині затримали інструктора школи підготовки снайперів, який займався збутом боєприпасів. За місцем проживання у чоловіка вилучили наркотичні засоби, боєприпаси та артилерійський порох. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

"24 квітня 2020 року військовою прокуратурою Деснянського гарнізону Центрального регіону України у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано факт незаконного збуту боєприпасів інструктором школи підготовки снайперів одного з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ, розташованого у смт Десна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 27 березня правоохоронцями задокументований перший факт незаконного збуту старшим сержантом ЗСУ бойових припасів, а саме 100 патронів калібру 7,62 мм. Вже 24 квітня вказаний старший сержант під контролем правоохоронців повторно здійснив незаконний збут боєприпасів та вибухових речовин, а саме 2-х тротилових шашок загальною вагою 400 гр, 40 патронів калібру 7,62 мм, 1 вибухового пакету, 1 димової шашки, та близько 5 кг пороху.

"Після цього він був затриманий…Того ж дня під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено та вилучено наркотичні речовини, боєприпаси та близько 4 кг артилерійських порохів. Згідно з ч.1 ст. 263 КК України затриманому загрожує ув’язнення на строк від трьох до семи років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Закарпатській області СБУ викрила працівника із захисту природно-заповідного фонду національного природного парку “Синевир” на нелегальному продажі вогнепальної зброї та боєприпасів.

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