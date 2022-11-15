В Черниговской области работает ПВО - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Черниговской области работают силы ПВО, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус во вторник, 15 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"В Черниговской области работают силы ПВО. Продолжается ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях или в безопасном месте", - отметил Чаус.
Глава ОВА призвал в ни в коем случае не отправлять фото и видео прилетов, работу сил ПВО, размещение и перемещение войск.
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