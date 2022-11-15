В Черниговской области работает ПВО - глава ОВА

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"В Черниговской области работают силы ПВО. Продолжается ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях или в безопасном месте", - отметил Чаус.

Глава ОВА призвал в ни в коем случае не отправлять фото и видео прилетов, работу сил ПВО, размещение и перемещение войск.

Ранее

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из рф.