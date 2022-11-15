На Чернігівщині працює ППО - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Чернігівській області працюють сили ППО, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у вівторок, 15 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"На Чернігівщині працюють сили ППО. Триває ракетна атака. Залишайтесь в укриттях чи у безпечному місці", - зазначив Чаус.
Голова ОВА закликав у жодному випадку не відправляти фото та відео прильотів, роботу сил ППО, розміщення та переміщення військ.
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