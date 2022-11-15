На Чернігівщині працює ППО - голова ОВА

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"На Чернігівщині працюють сили ППО. Триває ракетна атака. Залишайтесь в укриттях чи у безпечному місці", - зазначив Чаус.

Голова ОВА закликав у жодному випадку не відправляти фото та відео прильотів, роботу сил ППО, розміщення та переміщення військ.

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У низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляє про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з рф.