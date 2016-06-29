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В Черниговской области более 400 детей нуждаются в паллиативной поддержке - ОГА

В Черниговской области более 400 детей нуждаются в паллиативной поддержке - ОГА

Киев • УНН

 • 8362 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. В Черниговской области живут более 400 детей с неизлечимыми медленно прогрессирующими неврологическими и психическими заболеваниями. Эти дети и их семьи и являются теми, кто нуждается в паллиативной помощи. Об этом сообщили УНН в Черниговской ОГА по итогам заседания рабочей группы по разработке Стратегии развития паллиативной помощи.

По словам губернатора Черниговской области Валерия Кулича, в течение последних шести лет в области умерло 358 детей в возрасте от 1 до 18 лет, из них треть - от неизлечимых хронических прогрессирующих или онкологических заболеваний.

"То, что происходит сегодня в этой сфере - не выдерживает никакой критики", - отметил во время заседания детский омбудсмен Николай Кулеба.

Уполномоченный Президента по правам ребенка привел несколько примеров недопустимого некомпетентности медицинских работников - непонимание ими необходимости паллиативной помощи как отдельной отрасли и непонимание ее задача - обеспечение как можно выше качества жизни неизлечимо больных детей и их семей.

Он также обратил внимание участников рабочей группы на один из необходимых конкретных шагов - упрощение порядка обращения препаратов, необходимых этой целевой группе.

По итогам совещания, председатель ОГА Валерий Кулич выделил три направления дальнейшей работы: обеспечение паллиативной помощи детям, нуждающимся в постоянном высококвалифицированного медицинского обеспечения на базе областной детской больницы, оказание помощи в интернатах и ​​комплексная поддержка детей, имеющих стабильное состояние здоровья и их семей на базе центра "Возрождение".

Как сообщал УНН, в Украине больные с сильными болевыми синдромами не имеют доступа к обезболивающим препаратам (опиоидам).

По словам ряда экспертов, врачи боятся назначать сильнодействующие обезболивающие, а аптеки не хотят их реализовывать из-за давления правоохранительных органов и неоправданную карательную наркополитику государства.

Как следствие, паллиативные пациенты (страдающих от боли) умирают в тяжких муках. Ситуация с обезболиванием паллиативных детей - тоже не лучше.

В Украине отсутствуют детские формы анальгетиков, соответственно, обезболить ребенка можно только путем инъекции. В то время, когда за рубежом для этих целей используют таблетированные формы морфина, пластыри и даже "конфеты".

Таким образом, эксперты констатируют недоступность гуманного обезболивания для неизлечимо больных детей.

Напомним, по словам В.Князевича, в Украине сегодня отсутствует актуальная статистика по количеству паллиативных пациентов .

Всего, по данным Уполномоченного Президента по правам ребенка Н.Кулеба, в течение 2015 умерло более 3,5 тыс. детей , нуждающихся в паллиативной помощи.

Украинские Национальные Новости

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