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На Чернігівщині понад 400 дітей потребують паліативної підтримки - ОДА

На Чернігівщині понад 400 дітей потребують паліативної підтримки - ОДА

Київ • УНН

 • 8362 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. У Чернігівській області живуть понад 400 дітей із невиліковними повільно прогресуючими неврологічними і психічними захворюваннями. Ці діти та їхні родини і є тими, хто потребує паліативної допомоги. Про це УНН повідомили у Чернігівські ОДА за підсумками засідання робочої групи із розробки Стратегії розвитку паліативної допомоги.

За словами губернатора Чернігівщини Валерія Куліча, протягом останніх шести років в області померло 358 дітей віком від 1 до 18 років, з них третина — від невиліковних хронічних прогресуючих або онкологічних захворювань.

“Те, що відбувається сьогодні у цій сфері — не витримує жодної критики”, — зауважив під час засідання дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

Уповноважений Президента з прав дитини навів декілька прикладів неприпустимої некомпетентності медичних працівників — нерозуміння ними необхідності паліативної допомоги як окремої галузі та неусвідомлення її завдання — забезпечення якнайвищої якості життя невиліковно хворих дітей та їхніх родин.

Він також звернув увагу учасників робочої групи на один із необхідних конкретних кроків — спрощення порядку обігу препаратів, необхідних цій цільовій групі.

За підсумками наради, голова ОДА Валерій Куліч виокремив три напрямки подальшої роботи: забезпечення паліативної допомоги дітям, які потребують постійного висококваліфікованого медичного забезпечення на базі обласної дитячої лікарні, надання допомоги в інтернатних закладах і комплексна підтримка дітей, які мають стабільний стан здоров’я та їхніх родин на базі центру “Відродження”.

Як повідомляв УНН, в Україні хворі із сильними больовими синдромами не мають доступу до знеболюючих препаратів (опіоїдів).

За словами низки експертів, лікарі бояться призначати сильнодіючі знеболюючі, а аптеки не хочуть їх реалізовувати через тиск правоохоронних органів та невиправдану каральну наркополітику держави.

Як наслідок, паліативні пацієнти (що страждають від болю) помирають в тяжких муках. Ситуація зі знеболенням паліативних дітей — теж не краща.

В Україні відсутні дитячі форми анальгетиків, відповідно, знеболити дитину можна лише шляхом ін’єкції. У той час, коли за кордоном для таких цілей використовують таблетовані форми морфіну, пластирі і навіть “цукерки”.

Таким чином, експерти констатують недоступність гуманного знеболення для невиліковно хворих дітей.

Нагадаємо, за словами В.Князевича, в Україні сьогодні відсутня актуальна статистика щодо кількості паліативних пацієнтів.

Загалом, за даними Уповноваженого Президента з прав дитини М.Кулеби, протягом 2015 року померло більше 3,5 тис. дітей, які потребують паліативної допомоги.

Українські Національні Новини

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