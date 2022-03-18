В Черниговской области оккупанты запугивают местных жителей, чтобы подавить сопротивление гражданских - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Черниговской области оккупанты запугивают местных жителей с целью подавления сопротивления гражданского населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Цитата
“В Черниговской области российские оккупанты запугивают местных жителей с целью подавления гражданского сопротивления населення. Окупанты продолжают цинично нарушать нормы Международного гуманитарного права и разрушают инфраструктуру городов, создавая предпосылки для углубления гуманитарного кризиса", - говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, сообщается, что провластные российские СМИ продолжают распространять ложную информацию о вооруженной агрессии российской федерации на территории Украины.
"Не прекращается создание и распространение всеми доступными информационными каналами, в том числе и в странах Европейского союза и США, постановочных пропагандистских видеоматериалов с целью дискредитации деятельности военно-политического руководства и Сил обороны Украины", - информирует Генштаб.
Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают шаг за шагом освобождать временно занятую территорию Украины на всех направлениях.
Дополнение
В Черниговской области с начала войны из-за вражеских обстрелов произошло уже 214 пожаров, из них только за минувшие сутки 19.