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На Чернігівщині через ворожі обстріли сталося вже понад 200 пожеж

На Чернігівщині через ворожі обстріли сталося вже понад 200 пожеж

Київ • УНН

 • 190453 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Чернігівській області з початку війни через ворожі обстріли сталося вже 214 пожеж, з них лише за минулу добу 19. Про це з посиланням на дані ДСНС повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Цитата

"За останню добу в області зареєстровано 20 пожеж, з них 19 через обстріли російською армією населених пунктів (4 об’єкти інфраструктури, 14 житловий сектор, 1 інше)", - повідомив Чаус з посиланням на інформацію ДСНС в області.

Зазначається, що всього з початку війни у Чернігівській області ліквідовано 273 пожежі, з них через обстріли 214. Врятовано 59 осіб, з них 10 дітей.

Деталі

За добу рятувальники 2 рази долучались до робіт із розбору зруйнованих будівель.

Група піротехніків ДСНС за добу 6 разів виїжджала для знешкодження боєприпасів, що не розірвались (з початку війни - 85).

Доповнення

Вранці 18 березня стало відомо про нові ворожі атаки - у Львові, під Запоріжжям, у Миколаївській області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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