На Чернігівщині через ворожі обстріли сталося вже понад 200 пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Чернігівській області з початку війни через ворожі обстріли сталося вже 214 пожеж, з них лише за минулу добу 19. Про це з посиланням на дані ДСНС повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.
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"За останню добу в області зареєстровано 20 пожеж, з них 19 через обстріли російською армією населених пунктів (4 об’єкти інфраструктури, 14 житловий сектор, 1 інше)", - повідомив Чаус з посиланням на інформацію ДСНС в області.
Зазначається, що всього з початку війни у Чернігівській області ліквідовано 273 пожежі, з них через обстріли 214. Врятовано 59 осіб, з них 10 дітей.
Деталі
За добу рятувальники 2 рази долучались до робіт із розбору зруйнованих будівель.
Група піротехніків ДСНС за добу 6 разів виїжджала для знешкодження боєприпасів, що не розірвались (з початку війни - 85).
Доповнення
Вранці 18 березня стало відомо про нові ворожі атаки - у Львові, під Запоріжжям, у Миколаївській області.