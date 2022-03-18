В Черниговской области из-за вражеских обстрелов произошло уже более 200 пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Черниговской области с начала войны из-за вражеских обстрелов произошло уже 214 пожаров, из них только за прошедшие сутки 19. Об этом со ссылкой на данные ГСЧС сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
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"За последние сутки в области зарегистрировано 20 пожаров, из них 19 из-за обстрелов российской армией населенных пунктов (4 объекта инфраструктуры, 14 жилой сектор, 1 другое)", - сообщил Чаус со ссылкой на информацию ГСЧС в области.
Отмечается, что всего с начала войны в Черниговской области ликвидировано 273 пожара, из них из-за обстрелов 214. Спасено 59 человек, из них 10 детей.
Детали
За сутки спасатели 2 раза привлекались к работам по разбору разрушенных зданий.
Группа пиротехников ГСЧС за сутки 6 раз выезжала для обезвреживания боеприпасов, которые не разорвались (с начала войны - 85).
Дополнение
Утром 18 марта стало известно о новых вражеских атаках - во Львове, под Запорожьем, в Николаевской области.