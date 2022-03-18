На Чернігівщині окупанти залякують місцевих жителів, щоб придушити спротив цивільних - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Чернігівській області окупанти залякують місцевих жителів з метою придушення спротиву цивільного населення. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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“У Чернігівській області російські окупанти залякують місцевих жителів з метою придушення спротиву цивільного населення. Окупанти продовжують зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та руйнують інфраструктуру міст, створюючи передумови для поглиблення гуманітарної кризи", - йдеться в повідомленні.
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Окрім того, повідомляється, що провладні російські ЗМІ продовжують розповсюджувати хибну інформацію про збройну агресію російської федерації на території України.
"Не припиняється створення та розповсюдження всіма доступними інформаційними каналами, зокрема і у країнах Європейського союзу та США, постановочних пропагандистських відеоматеріалів з метою дискредитації діяльності військово-політичного керівництва та Сил оборони України", - інформує Генштаб.
Зазначається, що Сили оборони України продовжують крок за кроком звільняти тимчасово зайняту територію України на всіх напрямках.
Доповнення
У Чернігівській області з початку війни через ворожі обстріли сталося вже 214 пожеж, з них лише за минулу добу 19.