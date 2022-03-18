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На Чернігівщині окупанти залякують місцевих жителів, щоб придушити спротив цивільних - Генштаб

На Чернігівщині окупанти залякують місцевих жителів, щоб придушити спротив цивільних - Генштаб

Київ • УНН

 • 115007 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Чернігівській області окупанти залякують місцевих жителів з метою придушення спротиву цивільного населення. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

“У Чернігівській області російські окупанти залякують місцевих жителів з метою придушення спротиву цивільного населення. Окупанти продовжують зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та руйнують інфраструктуру міст, створюючи передумови для поглиблення гуманітарної кризи", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, повідомляється, що провладні російські ЗМІ продовжують розповсюджувати хибну інформацію про збройну агресію російської федерації на території України.

"Не припиняється створення та розповсюдження всіма доступними інформаційними каналами, зокрема і у країнах Європейського союзу та США, постановочних пропагандистських відеоматеріалів з метою дискредитації діяльності військово-політичного керівництва та Сил оборони України", - інформує Генштаб.

Зазначається, що Сили оборони України продовжують крок за кроком звільняти тимчасово зайняту територію України на всіх напрямках.

Доповнення

У Чернігівській області з початку війни через ворожі обстріли сталося вже 214 пожеж, з них лише за минулу добу 19.

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