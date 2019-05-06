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В Черниговской области мужчину приговорили в седьмой раз

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. За незаконное обращение с оружием и хулиганство, неоднократно судимый мужчина будет отбывать наказание в местах несвободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

Прокурором в суде доказана вина уроженца г. Нежин в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе судебного разбирательства подтвердилось, что будучи 6 раз судимым за совершение различных преступлений, злоумышленник на путь исправления не стал и обратился к совершению новых преступлений.

Так, с целью собственного использования мужчина приобрел пистолет, который является огнестрельным оружием, и хранил его без предусмотренного законом разрешения.

Кроме того, продолжая пренебрегать законом и использовав пустяковый повод для конфликта, обвиняемый угрожал лицу физической расправой и беспричинно, из того же пистолета, сделал 2 выстрела в сторону потерпевшего, в результате чего одна пуля попала ему в левую часть лица.

Поэтому, приговором Нежинского горрайонного суда виновника, за совершение инкриминируемых ему преступлений, приговорен к 4 годам лишения свободы.

Как сообщал УНН, в Кировоградской области осудили несовершеннолетнего, который украл корову .

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