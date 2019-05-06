На Чернігівщині чоловіка засудили усьоме

Прокурором у суді доведено вину уродженця м. Ніжин у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

У ході судового розгляду підтвердилося, що будучи 6 разів судимий за вчинення різних злочинів, зловмисник на шлях виправлення не став та вдався до вчинення нових.



Так, з метою власного використання чоловік придбав пістолет, який є вогнепальною зброєю, та зберігав його без передбаченого законом дозволу.



Крім того, продовжуючи нехтувати законом та використавши дріб’язковий привід для конфлікту, обвинувачений погрожував особі фізичною розправою та безпричинно, з того самого пістолету, зробив 2 постріли в бік потерпілого, внаслідок чого одна куля влучила йому в ліву частину обличчя.



Відтак, вироком Ніжинського міськрайонного суду винуватця, за вчинення інкримінованих йому злочинів, засуджено до 4 років позбавлення волі.



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