На Кіровоградщині засудили неповнолітнього, який украв корову
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На Кіровоградщині засудили неповнолітнього крадія — хлопець поцупив чужу корову. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.
Пригода сталася у червні 2018 року в селі Верблюжка Новгородківського району. Крадій побачив на пасовищі худобу і вирішив її викрасти. Він відв’язав корову породи червона степова десятирічного віку вагою 500 кг та повів її до власного сараю.
Крадій спричинив потерпілій матеріальну шкоду в сумі 14 875 грн. Наразі Долинський районний суд визнав його винним у вчиненні злочину і призначив покарання — рік умовно.
Корову повернули її власниці.
Як повідомляв УНН, житель Кіровоградщини звинуватив продавців магазину в замаху на життя.