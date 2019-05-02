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Житель Кіровоградщини звинуватив продавців магазину в замаху на життя

Житель Кіровоградщини звинуватив продавців магазину в замаху на життя

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 травня. УНН. Житель Кіровоградщини звернувся до Олександрійського ВП ГУНП із заявою про те, що працівники магазину “Оксамит” здійснили замах на його життя. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.

Заявник зазначив, що придбав у крамниці рибну консерву і вдома виявив, що вона зіпсована.

“Працівники магазину запевнили його, що консерва свіжа, і він їм повірив. Вважає, що був здійснений замах на його життя, і відомості за його заявою повинні бути внесені в ЄРДР як замах на життя”, — йдеться в судовій ухвалі.

Працівники магазину пояснили, що чоловік придбав ікру за 31 грн 80 коп. Через деякий час він повернувся і повідомив, що консерва з простроченим терміном зберігання, але відмовився повертати товар і отримувати за нього кошти.

Наразі Олександрійський міськрайонний суд зобов’язав посадових осіб Олександрійського ВП ГУНП внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі повідомлення заявника.

Поінформувати його про результат розгляду повідомлення після внесення відповідних відомостей до ЄРДР — шляхом надання витягу з ЄРДР.

Нагадаємо, у Харківській області 10 вихованців дитсадка госпіталізовано з харчовою інфекцією.

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