Житель Кировоградской области обвинил продавцов магазина в покушении на жизнь
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 мая. УНН. Житель Кировоградской области обратился в Александрийское ОП ГУНП с заявлением о том, что работники магазина "Бархат" совершили покушение на его жизнь. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
Заявитель отметил, что приобрел в магазине рыбную консерву и дома обнаружил, что она испорчена.
"Работники магазина заверили его, что консервы свежая, и он им поверил. Считает, что было совершено покушение на его жизнь, и сведения по его заявлению должны быть внесены в ЕРДР как покушение на жизнь", - говорится в судебном постановлении.
Работники магазина объяснили, что мужчина приобрел икру за 31 грн 80 коп. Через некоторое время он вернулся и сообщил, что консервы с истекшим сроком хранения, но отказался возвращать товар и получать за него деньги.
Сейчас Александрийский горрайонный суд обязал должностных лиц Александрийского ОП ГУНП внести сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании уведомления заявителя.
Проинформировать его о результате рассмотрения сообщения после внесения соответствующих сведений в ЕРДР - путем предоставления выписки из ЕРДР.
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