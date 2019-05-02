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Житель Кировоградской области обвинил продавцов магазина в покушении на жизнь

Житель Кировоградской области обвинил продавцов магазина в покушении на жизнь

Киев  •  УНН

 • 8644 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 мая. УНН. Житель Кировоградской области обратился в Александрийское ОП ГУНП с заявлением о том, что работники магазина "Бархат" совершили покушение на его жизнь. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.

Заявитель отметил, что приобрел в магазине рыбную консерву и дома обнаружил, что она испорчена.

"Работники магазина заверили его, что консервы свежая, и он им поверил. Считает, что было совершено покушение на его жизнь, и сведения по его заявлению должны быть внесены в ЕРДР как покушение на жизнь", - говорится в судебном постановлении.

Работники магазина объяснили, что мужчина приобрел икру за 31 грн 80 коп. Через некоторое время он вернулся и сообщил, что консервы с истекшим сроком хранения, но отказался возвращать товар и получать за него деньги.

Сейчас Александрийский горрайонный суд обязал должностных лиц Александрийского ОП ГУНП внести сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании уведомления заявителя.

Проинформировать его о результате рассмотрения сообщения после внесения соответствующих сведений в ЕРДР - путем предоставления выписки из ЕРДР.

Напомним, в Харьковской области 10 воспитанников детсада госпитализированы с пищевой инфекцией.

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