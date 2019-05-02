На Кировоградщине осудили несовершеннолетнего, который украл корову
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. На Кировоградщине осудили несовершеннолетнего вора — парень украл чужую корову. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
Происшествие произошло в июне 2018 года в селе Верблюжка Новгородковского района. Вор увидел на пастбище скот и решил его похитить. Он отвязал корову породы красная степная десятилетнего возраста весом 500 кг и повел ее к собственному сараю.
Вор вызвал потерпевшей материальный ущерб в сумме 14875 грн. Сейчас Долинский районный суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание — год условно.
Корову вернули ее владелице.
Как сообщал УНН, житель Кировоградской обвинил продавцов магазина в покушении на жизнь.