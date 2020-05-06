В Черниговской области мужчина похитил спортивную площадку и сделал из нее ворота

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении жителя Черниговского района относительно кражи детской спортивной площадки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст.185 УК Украины (тайное похищение чужого имущества (кража) и тайное хищение чужого имущества, совершенное повторно).

"Прокуратурой предъявлено обвинение молодому человеку, 1995 года рождения, в том, что в течение марта 2020 года, находясь на территории стадиона одного из сел Черниговского района, с помощью трактора вырывал из земли металлические конструкции детской спортивной площадки, принадлежащего территориальной общине", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в дальнейшем мужчина использовал металлические конструкции указанной площадки для изготовления ворот в собственном домовладении, а остатки сдал на металлолом.

Напомним, в Чернигове суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев ареста за кражу двух телевизоров у собственной матери.