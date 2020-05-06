На Чернігівщині чоловік викрав спортивний майданчик і зробив з нього ворота
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Чернігівщині чоловік викрав спортивний майданчик і використав матеріали для будівництва воріт у власному домоволодінні. Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернігівської місцевої прокуратури.
“До суду скеровано обвинувальний акт відносно мешканця Чернігівського району щодо крадіжки дитячого спортивного майданчика”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під процесуальним керівництвом Чернігівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст.185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка) та таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно).
“Прокуратурою висунуто обвинувачення молодому чоловіку, 1995 року народження, в тому, що протягом березня 2020 року, перебуваючи на території стадіону одного з сіл Чернігівського району, за допомогою трактора виривав із землі металеві конструкції дитячого спортивного майданчика, який належить територіальній громаді”, - йдеться у повідомленні.
За інформацією прокуратури, в подальшому чоловік використав металеві конструкції зазначеного майданчика для виготовлення воріт у власному домоволодінні, а рештки здав на металолом.
Нагадаємо, у Чернігові суд призначив чоловіку покарання у виді 6 місяців арешту за крадіжку двох телевізорів у власної матері.