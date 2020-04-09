У Чернігові засудили чоловіка через крадіжку телевізорів у матері

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Чернігіві суд призначив чоловіку покарання у виді 6 місяців арешту за крадіжку двох телевізорів у власної матері. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Чернігівської області.