У Чернігові засудили чоловіка через крадіжку телевізорів у матері
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Чернігіві суд призначив чоловіку покарання у виді 6 місяців арешту за крадіжку двох телевізорів у власної матері. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Чернігівської області.
"Вироком Новозаводського районного суду міста Чернігова 3 квітня місцевого жителя визнано винним за крадіжку двох телевізорів у власної матері (ч. 2 ст. 185 КК України)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що прокурором Чернігівської місцевої прокуратури в судовому засіданні доведено, що чоловік, 1989 року народження, у січні 2020 року, з метою особистого збагачення, викрав 2 телевізори у своєї матері.
В судовому засіданні обвинувачений за пред’явленим йому обвинуваченням вину визнав повністю.
Суд повно та всебічно оцінив надані стороною обвинувачення докази у справі та прийшов до висновку про наявність у діях чоловіка складу інкримінованого злочину (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно).
"Враховуючи щире каяття обвинуваченого та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, судом призначено покарання у виді 6 місяців арешту", - додається у повідомлені.
Нагадаємо, на Донеччині відправили під варту чоловіка, який тричі вдарив жінку обухом сокири по голові та вкрав десять яєць.