В Чернигове осудили мужчину за кражу телевизоров у матери
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Чернигове суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев ареста за кражу двух телевизоров у собственной матери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.
"Приговором Новозаводского районного суда города Чернигова 3 апреля местный житель признан виновным за кражу двух телевизоров у собственной матери (ч. 2 ст. 185 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что прокурором Черниговской местной прокуратуры в судебном заседании доказано, что мужчина, 1989 года рождения, в январе 2020 года, с целью личного обогащения, похитил 2 телевизора у своей матери.
В судебном заседании обвиняемый по предъявленному ему обвинению вину признал полностью.
Суд полно и всесторонне оценил предоставленные стороной обвинения доказательства по делу и пришел к выводу о наличии в действиях мужчины состава инкриминируемого преступления (тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное повторно).
"Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и активное способствование раскрытию уголовного преступления судом назначено наказание в виде 6 месяцев ареста", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Донецкой области отправили под стражу мужчину, который трижды ударил женщину обухом топора по голове и украл десять яиц.