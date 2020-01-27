На Донеччині арештували чоловіка, який вдарив сокирою жінку та вкрав яйця
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. На Донеччині відправили під варту чоловіка, який тричі вдарив жінку обухом сокири по голові та вкрав десять яєць. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Донецькій області.
“За клопотанням Димитрівського відділу Красноармійської місцевої прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою раніше судимому за крадіжку чоловіку, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбійний напад, поєднаний з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, з проникненням у житло) КК України”, — сказано у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 січня року, близько 09:00, зловмисник, розбивши вікно, проник у літню кухню одного з приватних будинків з метою крадіжки. Побачивши на порозі домовласницю, він схопив сокиру та тричі вдарив жінку обухом по голові, а коли вона впала, заволодів десятком курячих яєць. Покинути місце злочину нападнику завадив сусід, який затримав його та викликав поліцейських.
Внаслідок розбійного нападу 81-річна потерпіла отримала закриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку та закритий перелом передпліччя.
Наразі чоловіка затримано та йому повідомлено про підозру.
Нагадаємо, зловмисник у Мирнограді на Донеччині проник в будинок та мало не вбив господиню сокирою.