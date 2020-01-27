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В Донецкой области арестовали мужчину, который ударил топором женщину и украл яйца

Киев • УНН

 • 16526 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В Донецкой области отправили под стражу мужчину, который трижды ударил женщину обухом топора по голове и украл десять яиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры в Донецкой области.

В Донецкой области арестовали мужчину, который ударил топором женщину и украл яйца

“По ходатайству Димитровского отдела Красноармейской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей ранее судимому за кражу мужчине, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбойное нападение, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, с проникновением в жилище) УК Украины”, — сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 23 января года, около 09 часов, злоумышленник, разбив окно, проник в летнюю кухню одного из частных домов с целью кражи. Увидев на пороге домовладелицу, он схватил топор и трижды ударил женщину обухом по голове, а когда она упала, завладел десятком куриных яиц. Покинуть место преступления нападающему помешал сосед, который задержал его и вызвал полицейских.

Вследствие разбойного нападения 81-летняя пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга и закрытый перелом предплечья.

Сейчас мужчина задержан и ему сообщено о подозрении.

Напомним, злоумышленник в Мирногради Донецкой проник в дом и чуть не убил хозяйку топором.

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