В Черниговской области мужчина голыми руками убил приятеля
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Черниговской области будут судить мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения забил до смерти знакомого. Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
"Бахмацкая местная прокуратура утвердила и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении 35-летнего мужчины по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (Тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в марте 2019 года во время совместного употребления спиртных напитков, на почве возникшего конфликта, злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове. В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, мужчина через несколько дней умер в реанимационном отделении больницы.
Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, в Ровенской области мужчина убил знакомого топором и закопал труп во дворе.