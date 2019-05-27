В Черниговской области мужчина голыми руками убил приятеля

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 15347 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 38459 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 57709 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 73263 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119343 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110794 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137186 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144526 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130077 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130155 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Черниговской области мужчина голыми руками убил приятеля

В Черниговской области мужчина голыми руками убил приятеля

Киев  •  УНН

 • 13299 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Черниговской области будут судить мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения забил до смерти знакомого. Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.

"Бахмацкая местная прокуратура утвердила и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении 35-летнего мужчины по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (Тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в марте 2019 года во время совместного употребления спиртных напитков, на почве возникшего конфликта, злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове. В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, мужчина через несколько дней умер в реанимационном отделении больницы.

Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, в Ровенской области мужчина убил знакомого топором и закопал труп во дворе.

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