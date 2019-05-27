На Чернігівщині чоловік голими руками вбив приятеля
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Чернігівській області судитимуть чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння забив до смерті знайомого. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
"Бахмацька місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно 35-річного чоловіка за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (Тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого)", - йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що у березні 2019 року під час спільного вживання спиртних напоїв, на ґрунті виниклого конфлікту, зловмисник наніс потерпілому численні удари руками та ногами по голові. Внаслідок отриманих травм, несумісних з життям, чоловік через декілька днів помер в реанімаційному відділенні лікарні.
Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, на Рівненщині чоловік вбив знайомого сокирою і закопав труп на подвір'ї.