На Черниговской области мужчина через российские соцсети распространял сепаратистские призывы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Черниговской области 54-летний мужчина через российские социальные сети распространял сепаратистские призывы, а также другие публичные призывы, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.
"Как выяснилось, мужчина, зарегистрировав свою электронную страницу в российской социально-ориентированной сети "Одноклассники", размещал публичные призывы следующего содержания: "Донбасс это Россия", "Освободить Киев, Одессу, Харьков и вместо Украины создать Новороссии", а также другие публичные призывы, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", - говорится в сообщении.
Следователями Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области под процессуальным руководством прокуроров собраны доказательства виновности жителя Прилуцкого района в совершении этого уголовного преступления против основ национальной безопасности Украины. Следовательно, на лицо ожидает судебное разбирательство по ч. 1 ст. 110 УК Украины и предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, Кропивницкий апелляционный суд оставил в силе приговор суда, которым осужден александрийца за призывы к насильственной смене власти в стране.