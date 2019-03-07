На Чернігівщині чоловік через російські соцмережі розповсюджував сепаратистські заклики
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. На Чернігівщині 54-річний чоловік через російські соціальні мережі розповсюджував сепаратистські заклики, а також інші публічні заклики, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Чернігівської області.
“Як з’ясувалося, чоловік, зареєструвавши власну електронну сторінку в російській соціально-орієнтованій мережі „Одноклассники“, розміщував публічні заклики наступного змісту: „Донбас это Россия“, „Освободить Киев, Одессу, Харьков и вместо Украины создать Новороссию“, а також інші публічні заклики, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України”, — йдеться у повідомленні.
Слідчими Управління Служби безпеки України у Чернігівської області під процесуальним керівництвом прокурорів зібрані докази винуватості жителя Прилуцького району у вчиненні цього кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України. Відтак, на особу очікує судовий розгляд за ч. 1 ст. 110 КК України та передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, Кропивницький апеляційний суд залишив чинним вирок суду, яким засуджено олександрійця за заклики до насильницької зміни влади в країні.