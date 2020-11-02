В Черниговской области из-за смертельного ДТП задержали прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Из-за смертельного ДТП с двумя погибшими, произошедшего вблизи пгт Березная в Черниговской области, задержан прокурор одной из местных прокуратур. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.
“2 ноября 2020 года примерно в 09:20 правоохранитель, находясь за рулем автомобиля Acura выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем „ВАЗ“. От полученных травм водитель и пассажирка „ВАЗа“ скончались на месте ДТП. Следователи ГБР задержали правоохранителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст.286 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что также готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Как сообщал УНН, автомобиль протаранил ворота и влетел в корпус Черновицкого национального университета.