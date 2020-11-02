В Черниговской области из-за смертельного ДТП задержали прокурора

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 738 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 49262 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 44567 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 82493 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 68394 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 85588 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 100377 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 100905 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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В Черниговской области из-за смертельного ДТП задержали прокурора

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Из-за смертельного ДТП с двумя погибшими, произошедшего вблизи пгт Березная в Черниговской области, задержан прокурор одной из местных прокуратур. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.

“2 ноября 2020 года примерно в 09:20 правоохранитель, находясь за рулем автомобиля Acura выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем „ВАЗ“. От полученных травм водитель и пассажирка „ВАЗа“ скончались на месте ДТП. Следователи ГБР задержали правоохранителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст.286 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что также готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Как сообщал УНН, автомобиль протаранил ворота и влетел в корпус Черновицкого национального университета.

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