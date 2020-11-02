Легковик протаранив ворота і влетів у корпус Чернівецького національного університету

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні, 2 листопада, водій автомобіля “Renault” пошкодив ворота ЧНУ та в’їхав в один із корпусів Чернівецького національного університету. Наразі на місці автопригоди працює поліція, передає УНН із посиланням на ГУНП у Чернівецькій області.

За інформацією пресслужби, для з’ясування обставин на місце аварії виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції та співробітники обласного Управління патрульної поліції.

“Попередньо правоохоронці встановили, що 32-річний чернівчанин не впорався з керуванням автомобілем „Renault“ та в’їхав у ворота Чернівецького національного університету. Не зупинившись, водій продовжив рух і допустив зіткнення з будівлею одного з корпусів вузу”, — йдеться у повідомленні.

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Під час автопригоди травмувався водій легковика. Лікарі доставили його до медичного закладу з попереднім діагнозом “розрив селезінки”, відзначили у поліції.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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