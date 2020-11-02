Легковушка протаранила ворота и влетела в корпус Черновицкого национального университета
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня, 2 ноября, водитель автомобиля "Renault" повредил ворота ЧНУ и въехал в один из корпусов Черновицкого национального университета. Сейчас на месте ДТП работает полиция, передает УНН со ссылкой на ГУНП в Черновицкой области.
По информации пресс-службы, для выяснения обстоятельств на место аварии выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции и сотрудники Управления патрульной полиции.
"Предварительно правоохранители установили, что 32-летний черновчанин не справился с управлением автомобилем "Renault" и въехал в ворота Черновицкого национального университета. Не остановившись, водитель продолжил движение и допустил столкновение со зданием одного из корпусов вуза", - говорится в сообщении.
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Во время ДТП травмирован водитель легковушки. Врачи доставили его в медицинское учреждение с предварительным диагнозом "разрыв селезенки", отметили в полиции.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.