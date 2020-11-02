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На Чернігівщині через смертельне ДТП затримали прокурора

На Чернігівщині через смертельне ДТП затримали прокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Через смертельне ДТП з двома загиблими, що сталася поблизу смт Березна в Чернігівської області, затриманий прокурор однієї із місцевих прокуратур. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає УНН.

“2 листопада 2020 року приблизно о 09:20 правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобілю Acura виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем „ВАЗ“. Від отриманих травм водій та пасажирка „ВАЗу“ померли на місці ДТП. Слідчі ДБР затримали правоохоронця в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинила загибель кількох осіб (ч. 3 ст.286 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Додається, що також готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Як повідомляв УНН, легковик протаранив ворота і влетів у корпус Чернівецького національного університету.

Українські Національні Новини

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