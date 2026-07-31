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На Черкащине люди в военной форме сломали дверь и проникли в дом. В ТЦК заявили, что проводят проверку

Киев • УНН

 • 6637 просмотра

В Смеле люди в военной форме сломали дверь и проникли в частный дом. Черкасский областной ТЦК проводит служебную проверку и обещает ответственность в случае превышения полномочий.

На Черкащине люди в военной форме сломали дверь и проникли в дом. В ТЦК заявили, что проводят проверку

В Смеле, что на Черкасчине, люди в военной форме силой открыли дверь и проникли в дом. В Черкасском областном ТЦК заверяют - все обстоятельства инцидента будут установлены, в случае превышения полномочий военнослужащие понесут ответственность, передает УНН.

С целью установления всех обстоятельств события проводится служебная проверка. Руководством Черкасского областного ТЦК и СП будет обеспечено установление всех обстоятельств инцидента и в случае доказательства факта превышения служебных полномочий, военнослужащие понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

- так в Черкасском областном ТЦК отреагировали на видео, распространяющееся в соцсетях, с участием людей в военной форме при попытке вторжения на частную территорию.

О результатах проверки в ТЦК пообещали сообщить дополнительно.

Контекст

На видео, распространяющемся в сети, видно, что люди в военной форме сломали дверь и проникли в частный дом. Все это снимала на камеру женщина, которая заявила, что они сломали замок и ворвались на ее частную территорию, а также добавила, что вызвала полицию. 

После этого неизвестные покинули ее дом.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
ТЦК и СП
Черкасская область