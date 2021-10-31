В Черкасской области возник конфликт между членами УИК и наблюдателем от одного из кандидатов, затем произошла драка

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Когда члены УИК, которые организовывали голосование избирателей по месту нахождения, вернулись в помещение для голосования, наблюдатель от одного из кандидатов дернул пломбы на переносном ящике для голосования. Свои действия он мотивировал тем, что намерен проверить целостность пломб.

Члены участковой комиссии расценили такие действия, как намерение повредить пломбы. Водитель, возивший членов комиссии для организации голосования по месту нахождения, сделал замечание по этому поводу наблюдателю и схватил его за локоть. Затем наблюдатель нанес водителю удар в лицо. Водитель полиции не вызвал и покинул помещение для голосования. Пока другие наблюдатели составляли акт о нарушении (намерение повредить пломбу), наблюдатель от кандидата покинул избирательный участок.

Напомним, что в Херсонской и Черкасской областях проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и 197. Кроме того, жители Харькова избирают городского голову, а жители 21 региона государства принимают участие в промежуточных и повторных выборах депутатов местных советов, внеочередных выборах сельских, поселковых и городских голов.