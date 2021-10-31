На Черкащині виник конфлікт між членами ДВК та спостерігачем від одного із кандидатів, потім сталася бійка

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Коли члени ДВК, котрі організовували голосування виборців за місцем перебування, повернулися у приміщення для голосування, спостерігач від одного з кандтдатів смикнув пломби на переносній скриньці для голосування. Свої дії він мотивував тим, що має намір перевірити цілісність пломб.

Члени дільничної комісії розцінили такі дії як намір пошкодити пломби. Водій, який возив членів комісії для організації голосування за місцем перебування, зробив зауваження з цього приводу спостерігачу та схопив його за лікоть. Опісля спостерігач завдав водію удару в обличчя. Водій поліції не викликав та покинув приміщення для голосування. Поки інші спостерігачі складали акт про порушення (намір пошкодити пломбу), спостерігач від кандидата покинув виборчу дільницю.

Нагадаємо, що в Херсонській та Черкаській областях проходять проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та 197. Крім того, жителі Харкова обирають міського голову, а мешканці 21 регіону держави беруть участь у проміжних та повторних виборах депутатів місцевих рад, позачергових виборах сільських, селищних та міських голів.