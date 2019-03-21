В Черкасской области разоблачили нарколабораторию в складском помещении

"К работникам Каменского отделения полиции поступила оперативная информация, что на территории города местный житель устроил нарколабораторию для выращивания конопли. Во время проведения санкционированного обыска складского помещения, принадлежащего местному жителю, работники полиции обнаружили, что одна из комнат оснащена специальными принадлежностями для выращивания конопли, а именно вентиляцией, освещением, лампами обогрева, кроме этого в помещении выращивались растения конопли в отдельных горшках", - говорится в сообщении.

Во время обысков изъято растения конопли элитных сортов, специальные лампы, вытяжки, вентиляторы, увлажнители воздуха, металлический измельчитель, устройство для употребления марихуаны, а также измельченную коноплю. Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту Каменским отделением полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепре на территории промышленного предприятия правоохранители разоблачили нарколабораторию и изъяли прекурсоров на 500 тысяч гривен.



