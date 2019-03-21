На Черкащині викрили нарколабораторію у складському приміщенні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На Черкащині у місті Кам’янка чоловік облаштував нарколабораторію у складському приміщенні. Про це УНН повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.
“До працівників Кам’янського відділення поліції надійшла оперативна інформація, що на території міста місцевий житель облаштував нарколабораторію для вирощування коноплі. Під час проведення санкціонованого обшуку складського приміщення, яке належить місцевому мешканцю, працівники поліції виявили, що одна з кімнат оснащена спеціальним приладдям для вирощування конопель, а саме вентиляцією, освітленням, лампами обігріву, окрім цього в приміщенні вирощувались рослини конопель в окремих горщиках”, — йдеться у повідомлені.
Під час обшуків вилучено рослини коноплі елітних сортів, спеціальні лампи, витяжки, вентилятори, зволожувачі повітря, металевий подрібнювач, пристрій для вживання марихуани, а також подрібнену коноплю. Вилучене направлено на експертизу.
За даним фактом Кам’янським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Дніпрі на територій промислового підприємства правоохоронці викрили нарколабораторію і вилучили прекурсорів на 500 тисяч гривень.