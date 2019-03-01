В Черкасской области будут судить главу суда за препятствование мирным собраниям
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Черкасской области будут судить председателя одного из судов за препятствование мирным собраниям, которое привело к незаконному задержанию семерых человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление специальных расследований ГПУ.
Генпрокуратура закончила досудебное расследование в отношении председателя суда, которого подозревают в нарушении права на мирные собрания, по предварительному сговору и с вынесением заведомо неправосудного решения из личных интересов.
Отмечается, что из-за действий председателя суда были незаконным образом задержаны 7 человек. Обвинительный акт направлен в суд.
Ранее УНН сообщал, что под Одессой задержали автобус вооруженных футбольных фанатов, которые готовились к провокациям в городе под видом мирных собраний. За это им предлагали по 600-800 грн вознаграждения.