На Черкащині судитимуть голову суду за перешкоджання мирним зібранням
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У Черкаській області судитимуть голову одного з судів за перешкоджання мирним зібранням, що призвело до незаконного затримання сімох осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління спеціальних розслідувань ГПУ.
Генпрокуратура закінчила досудове розслідування щодо голови суду, якого підозрюють у порушенні права на мирні зібрання, за попередньою змовою, з постановленням завідомо неправосудної ухвали з особистих інтересів.
Зазначається, що через дії голови суду було в незаконний спосіб затримано 7 осіб. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Раніше УНН повідомляв, що під Одесою затримали автобус озброєних футбольних фанатів, які готувались до провокацій у місті під виглядом мирних зібрань. За це їм пропонували по 600-800 грн винагороди.