На Черкащині судитимуть голову суду за перешкоджання мирним зібранням

Генпрокуратура закінчила досудове розслідування щодо голови суду, якого підозрюють у порушенні права на мирні зібрання, за попередньою змовою, з постановленням завідомо неправосудної ухвали з особистих інтересів.

Зазначається, що через дії голови суду було в незаконний спосіб затримано 7 осіб. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Раніше УНН повідомляв, що під Одесою затримали автобус озброєних футбольних фанатів, які готувались до провокацій у місті під виглядом мирних зібрань. За це їм пропонували по 600-800 грн винагороди.