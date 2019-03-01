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На Черкащині судитимуть голову суду за перешкоджання мирним зібранням

На Черкащині судитимуть голову суду за перешкоджання мирним зібранням

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. У Черкаській області судитимуть голову одного з судів за перешкоджання мирним зібранням, що призвело до незаконного затримання сімох осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління спеціальних розслідувань ГПУ.

Генпрокуратура закінчила досудове розслідування щодо голови суду, якого підозрюють у порушенні права на мирні зібрання, за попередньою змовою, з постановленням завідомо неправосудної ухвали з особистих інтересів.

Зазначається, що через дії голови суду було в незаконний спосіб затримано 7 осіб. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Раніше УНН повідомляв, що під Одесою затримали автобус озброєних футбольних фанатів, які готувались до провокацій у місті під виглядом мирних зібрань. За це їм пропонували по 600-800 грн винагороди. 

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