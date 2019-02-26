У поліції розповіли, ким були озброєні невідомі, яких затримали біля Одеси

“Як з’ясувалось, більшість з них це ультраси Динамо, одне з крил, серед яких, до речі, було семеро неповнолітніх”, — написав Форостяк.

“З осіб взяли письмові пояснення, вилучили спецзасоби та травматичну зброю, в рамках розпочатого досудового слідства за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст 263 КК України. На декого з цих „туристів“ було складено адміністративні протоколи за ознаками правопорушення передбаченого ст 185 прим 1 КУпАП (порушення порядку організації мирних зібрань, мітингів та демонстрацій)”, — додав він.

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За словами радника начальника ГУ поліції, озброєні молодики відмовились від попередніх намірів проводити дії пов’язані з порушенням громадської безпеки.

“Утримувати їх більше ніж 3 години у правоохоронців законних підстав вже не було, вони попрямували назад додому. З’ясувалось, що візит який вони планували не має відношення до виборчого процесу чи якимось чином пов’язаний з політикою”, — написав Форостяк.

Він зауважив, що з правоохоронцями зв’язалась та взяли на себе відповідальність одна з праворадикальних організацій.

“За словами керівника, вони усвідомили та визнають недопустимість таких дій та запевняють, що їхали тільки протестувати „проти корупціонерів“, не знаючи, що в Одесі з візитом можновладці та офіційні делегації”, — розповів Форостяк.

Нагадаємо, до поліції надійшла інформація, що з Києва у напрямку Одеси виїхали два автобуси з озброєними людьми. На в’їзді в Одесу поліція зупинила автобус, перевіряючи це повідомлення.

Після чого, пасажири автобуса, який зупинили поліцейські на в’їзді в Одесу, їхали до міста для можливих провокацій під час так званих мирних акцій. За це організатори поїздки обіцяли молодикам 600-800 гривень грошової винагороди.