В полиции рассказали, кем были вооруженные неизвестные, которых задержали возле Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Неизвестные молодые люди, которых накануне задержали возле Одессы, оказались членами одной из группировок ультрасов “Динамо”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на советника начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.
“Как выяснилось, большинство из них это ультрасы Динамо, одно из крыльев, среди которых, кстати, было семь несовершеннолетних”, — написал Форостяк.
“От молодых людей приняли письменные объяснения, изъяли спецсредства и травматическое оружие, в рамках начатого досудебного следствия по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст 263 УК Украины. На некоторых из этих „туристов“ были составлены административные протоколы по признакам правонарушения предусмотренного ст 185 экз 1 КоАП (нарушение порядка организации мирных собраний, митингов и демонстраций)”, — добавил он.
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По словам советника начальника ГУ полиции, вооруженные молодые отказались от предыдущих намерений проводить действия связанные с нарушением общественной безопасности.
“Содержать их более 3 часов у правоохранителей законных оснований уже не было, они направились обратно домой. Выяснилось, что визит который они планировали не имеет отношения к избирательному процессу или каким-то образом связан с политикой”, — написал Форостяк.
Он отметил, что с правоохранителями связалась и взяли на себя ответственность одна из праворадикальных организаций.
“По словам руководителя, они осознали и признают недопустимость таких действий и уверяют, что ехали только протестировать „против коррупционеров“, не зная, что в Одессе с визитом чиновники и официальные делегации”, — рассказал Форостяк.
Напомним, в полицию поступила информация, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми. На въезде в Одессу полиция остановила автобус, проверяя это сообщение.
После чего, пассажиры автобуса, который остановили полицейские на въезде в Одессу, ехали в город для возможных провокаций во время так называемых мирных акций. За это организаторы поездки обещали молодым 600-800 гривен денежного вознаграждения.