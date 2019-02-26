В полиции рассказали, кем были вооруженные неизвестные, которых задержали возле Одессы

“Как выяснилось, большинство из них это ультрасы Динамо, одно из крыльев, среди которых, кстати, было семь несовершеннолетних”, — написал Форостяк.

“От молодых людей приняли письменные объяснения, изъяли спецсредства и травматическое оружие, в рамках начатого досудебного следствия по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст 263 УК Украины. На некоторых из этих „туристов“ были составлены административные протоколы по признакам правонарушения предусмотренного ст 185 экз 1 КоАП (нарушение порядка организации мирных собраний, митингов и демонстраций)”, — добавил он.

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По словам советника начальника ГУ полиции, вооруженные молодые отказались от предыдущих намерений проводить действия связанные с нарушением общественной безопасности.

“Содержать их более 3 часов у правоохранителей законных оснований уже не было, они направились обратно домой. Выяснилось, что визит который они планировали не имеет отношения к избирательному процессу или каким-то образом связан с политикой”, — написал Форостяк.

Он отметил, что с правоохранителями связалась и взяли на себя ответственность одна из праворадикальных организаций.

“По словам руководителя, они осознали и признают недопустимость таких действий и уверяют, что ехали только протестировать „против коррупционеров“, не зная, что в Одессе с визитом чиновники и официальные делегации”, — рассказал Форостяк.

Напомним, в полицию поступила информация, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми. На въезде в Одессу полиция остановила автобус, проверяя это сообщение.

После чего, пассажиры автобуса, который остановили полицейские на въезде в Одессу, ехали в город для возможных провокаций во время так называемых мирных акций. За это организаторы поездки обещали молодым 600-800 гривен денежного вознаграждения.