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В Одесі затримали активістів руху "Хто вбив Катю Гандзюк?"

В Одесі затримали активістів руху "Хто вбив Катю Гандзюк?"

Київ • УНН

 • 10644 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. В Одесі озброєні автоматами невідомі без розпізнавальних знаків затримали двох активістів, які брали участь в акції зі фаєрами і плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?". Про це повідомив одеський громадський активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Прямо зараз в Одесі озброєні автоматами невідомі люди без опізнавальних знаків в публічній зоні Морського вокзалу затримали двох активістів Роман Герасимюк та Богдан Копертех, що брали участь у акції з фаєрами та плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?", - йдеться у повідомленні активіста.

Він додав, що до невідомих у формі приїхали співробітники поліції.

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"Жодного правопорушення хлопці не скоювали... Активістів не відпускають. Пояснень чому затримали також ніхто не дає", - додає Стерненко.

Через деякий час, активіст повідомив у своєму мікроблозі в Twitter, що наразі активістів відпустили.

"Затриманих хлопців відпустили. Нічого не виписували. Причину затримання так і не пояснили. Лишились побої та не лишились особисті речі, які забрала поліція", - зазначає активіст.

Затриманих хлопців відпустили.

Нічого не виписували. Причину затримання так і не пояснили.

Лишились побої та не лишились особисті речі, які забрала поліція.

Чергове підтвердження законності дій актвістів та свавілля поведінки силовиків.

Дякую усім, хто підтримував! pic.twitter.com/tbP9NLCOOr

— Сергій Стерненко (@sternenko) 26 лютого 2019 р.

Раніше, у грудні, під час засідання тимчасової слідчої комісії щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів в Одесі прийшли невідомі люди в камуфляжі.

Нагадаємо, суд ухвалив продовжити до 3 липня строк досудового слідства у кримінальному провадженні щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Як повідомляв УНН, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку у Херсоні, внаслідок чого опіками було уражено 30% її тіла.

4 листопада 2018 року після кількох місяців лікування активістка померла.

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