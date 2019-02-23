СБУ використала ситуацію з убивством Гандзюк для дискредитації поліції - Аваков

"Для мене в цій справі (Гандзюк – ред.) є речі прикрі, інспіровані, за наявною в мене інформацією, працівниками СБУ. Вони використали цю ситуацію як інструмент для дискредитації певних осіб і певних сил. У тому числі й для дискредитації поліції", повідомив очільник МВС.

"Для наших противників головне завдання — підірвати довіру до поліції. За будь-якими опитуваннями, який не візьміть, рівень довіри до НПУ — від 30 до 37 відсотків. До речі, до інших органів в орбіті МВС — Нацгвардії, ДПСУ, ДСНС — ще вища. Довіра до поліції злітала до 45 відсотків на тлі ейфорійних очікувань. Зараз приземлилася на спокійний, цілком адекватний рівень. Порівняйте з рівнем довіри до інших держструктур, до політиків, до НАБУ", заявив Аваков.

За словами Авакова, поліція у справі Гандзюк працювала за логічною схемою: досить швидко накрили виконавців, — пішли нагору, на організатора, на замовників.

"Коли ми затримали виконавців і зібрали весь необхідний матеріал, генпрокурор Луценко справу в поліції в повному обсязі забрав і передав у СБУ для визначення замовників. Далі нею займається слідство СБУ", - повідомив міністр.

Говорити про ту чи іншу форму причетності до цього злочину працівників поліції поки що немає жодних підстав, стверджує Аваков.

"У поліції працює 140 тисяч людей, і серед них теж є негідники, рівно в такій самій пропорції, як і в суспільстві загалом. Якщо слідство встановить, що ті чи інші співробітники НПУ були певним чином причетні, і суд встановить їхню вину, — будуть покарані. Нікого не покриватиму, навпаки", повідомив міністр МВС.

Нагадаємо, суд ухвалив продовжити до 3 липня строк досудового слідства у кримінальному провадженні щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Як повідомляв УНН, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку у Херсоні, внаслідок чого опіками було уражено 30% її тіла.

4 листопада 2018 року після кількох місяців лікування активістка померла.