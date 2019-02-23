СБУ использовала ситуацию с убийством Гандзюк для дискредитации полиции - Аваков

"Для меня в этом деле (Гандзюк - ред.) есть вещи неприятные, инспирированные, по имеющейся у меня информации, работниками СБУ. Они использовали эту ситуацию как инструмент для дискредитации определенных лиц и определенных сил. В том числе, и для дискредитации полиции", сообщил глава МВД.

"Для наших противников главная задача - подорвать доверие к полиции. По любым опросам возьмите уровень доверия к НПУ - от 30 до 37 процентов. Кстати, в другие органы в орбите МВД - Нацгвардии, ГНСУ, ГСЧС - еще выше. Доверие к полиции взлетало до 45 процентов на фоне эйфорических ожиданий. Сейчас приземлилось на спокойный, вполне адекватный уровень. Сравните с уровнем доверия к другим госструктурам, к политикам, к НАБУ", - заявил Аваков.

По словам Авакова, полиция по делу Гандзюк работала по логической схеме: достаточно быстро накрыли исполнителей, - пошли вверх, на организатора, на заказчиков.

"Когда мы задержали исполнителей и собрали весь необходимый материал, генпрокурор Луценко дело в полиции в полном объеме забрал и передал в СБУ для определения заказчиков. Далее им занимается следствие СБУ", сообщил министр.

Говорить в той или иной форме о причастности к этому преступлению сотрудников полиции пока нет никаких оснований, утверждает Аваков.

"В полиции работает 140 000 человек, и среди них тоже есть негодяи, ровно в такой же пропорции, как и в обществе в целом. Если следствие установит, что те или иные сотрудники НПУ были определенным образом причастны, и суд установит их вину - будут наказаны. Никого не буду покрывать, наоборот ", сообщил министр МВД.

Напомним, суд постановил продлить до 3 июля срок досудебного следствия в уголовном производстве об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщал УНН, 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела.

4 ноября 2018 года после нескольких месяцев лечения активистка умерла.