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В Одессе задержали активистов движения "Кто убил Катю Гандзюк?"

В Одессе задержали активистов движения "Кто убил Катю Гандзюк?"

Киев  •  УНН

 • 10644 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Одессе вооруженные автоматами неизвестные без опознавательных знаков задержали двух активистов, участвовавших в акции по файерами и плакатами “Кто заказал Катю Гандзюк?”. Об этом сообщил одесский общественный активист Сергей Стерненко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Прямо сейчас в Одессе вооруженные автоматами неизвестные люди без опознавательных знаков в публичной зоне Морского вокзала задержали двух активистов Роман Герасимюк и Богдан Копертех, принимавших участие в акции по файерами и плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?", - говорится в сообщении активиста.

Он добавил, что к неизвестным в форме приехали сотрудники полиции.

"Никаких правонарушений ребята не совершали ... Активистов не отпускают. Объяснений почему задержали также никто не дает", - добавляет Стерненко.

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Через некоторое время, активист сообщил в своем микроблоге в Twitter, что сейчас активистов отпустили.

"Задержанных ребят отпустили. Ничего не выписывали. Причину задержания так и не объяснили. Остались побои но не остались личные вещи, отнятые полиция", - отмечает активист.

Задержанных ребят отпустили.

Ничего не выписывали. Причину задержания так и не объяснили.

Остались побои но не остались личные вещи, которые забрала полиция.

Очередное подтверждение законности действий актвистив и произвола поведения силовиков.

Спасибо всем, кто поддерживал! pic.twitter.com/tbP9NLCOOr

- Сергей Стерненко (@sternenko) 26 февраля 2019

Ранее, в декабре, во время заседания временной следственной комиссии по убийству Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов в Одессе пришли неизвестные люди в камуфляже.

Напомним, суд принял продолжить до 3 июля срок досудебного следствия в уголовном производстве об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщал УНН, 31 июля 2018 активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела.

4 ноября 2018 после нескольких месяцев лечения активистка умерла.

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