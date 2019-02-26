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На в'їзді в Одесу поліція зупинила автобус у пошуку озброєних людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Поліція перевіряє інформацію щодо озброєних людей, які виїхали у напрямку Одеси. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

Так, на "102" надійшло повідомлення про те, що з Києва у напрямку Одеси виїхали два автобуси з озброєними людьми.

"Для перевірки інформації на пост при в’їзді в Одесу прибули бійці батальйону поліції особливого призначення та підрозділу тактико-оперативного реагування патрульної поліції. Правоохоронцями проводяться превентивні заходи, спрямовані на недопущення дестабілізації оперативної обстановки в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в одному з хостелів Одеси оселилися 25 озброєних чоловіків.

Українські Національні Новини

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