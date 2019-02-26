На в'їзді в Одесу поліція зупинила автобус у пошуку озброєних людей

Так, на "102" надійшло повідомлення про те, що з Києва у напрямку Одеси виїхали два автобуси з озброєними людьми.

"Для перевірки інформації на пост при в’їзді в Одесу прибули бійці батальйону поліції особливого призначення та підрозділу тактико-оперативного реагування патрульної поліції. Правоохоронцями проводяться превентивні заходи, спрямовані на недопущення дестабілізації оперативної обстановки в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в одному з хостелів Одеси оселилися 25 озброєних чоловіків.