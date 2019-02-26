На въезде в Одессу полиция остановила автобус в поиске вооруженных людей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Полиция проверяет информацию о вооруженных людей, которые выехали в направлении Одессы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
Так, на "102" поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми.
"Для проверки информации на пост при въезде в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции. Правоохранителями проводятся превентивные меры, направленные на недопущение дестабилизации оперативной обстановки в регионе", - говорится в сообщении.
Напомним, в одном из хостелов Одессы поселились 25 вооруженных мужчин.