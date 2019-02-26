Затриманим під Одесою молодикам обіцяли по 600-800 грн за участь в "акціях" – поліція

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Пасажири автобуса, який зупинили поліцейські на в'їзді в Одесу, їхали до міста для можливих провокацій під час так званих мирних акцій. За це організатори поїздки обіцяли молодикам 600-800 гривень грошової винагороди. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.