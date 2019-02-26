Затриманим під Одесою молодикам обіцяли по 600-800 грн за участь в "акціях" – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Пасажири автобуса, який зупинили поліцейські на в'їзді в Одесу, їхали до міста для можливих провокацій під час так званих мирних акцій. За це організатори поїздки обіцяли молодикам 600-800 гривень грошової винагороди. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
"Під час перевірки поліцейські встановили, що 58 "пасажирів" автобусів, семеро з яких – неповнолітні, їхали в Одесу для можливих провокацій під час так званих "мирних акцій" на території нашого міста (Одеси - ред.). Зі слів молодиків, за це організатори поїздки обіцяли їм грошову винагороду у розмірі 600-800 гривень", - йдеться в повідомленні.
Під час невідкладних слідчий дій у потенційних учасників "мирних акцій", особи яких встановлені, правоохоронці вилучили декілька пістолетів, ножі, газові балончики і палиці.
За фактом незаконного поводження зі зброєю відомості внесені до ЄРДР за ст. 263 КК України. Тривають слідчі дії.
"Підкреслюю, що вказана подія жодним чином не пов’язана з виборчим процесом на території Одеської області", - заявив начальник ГУНП Дмитро Головін.
Нагадаємо, до поліції надійшла інформація, що з Києва у напрямку Одеси виїхали два автобуси з озброєними людьми. На в'їзді в Одесу поліція зупинила автобус, перевіряючи це повідомлення.