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Задержанным под Одессой молодым людям обещали по 600-800 грн за участие в "акциях" – полиция

Киев  •  УНН

 • 11133 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Пассажиры автобуса, который остановили полицейские на въезде в Одессу, ехали в город для возможных провокаций во время так называемых мирных акций. За это организаторы поездки обещали молодым людям 600-800 гривен денежного вознаграждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"Во время проверки полицейские установили, что 58 "пассажиров" автобусов, семь из которых - несовершеннолетние, ехали в Одессу для возможных провокаций во время так называемых "мирных акций" на территории нашего города (Одессы - ред.). По словам молодых людей, за это организаторы поездки обещали им денежное вознаграждение в размере 600-800 гривен", - говорится в сообщении.

Во время неотложных следственных действий у потенциальных участников "мирных акций", лица которых установлены, правоохранители изъяли несколько пистолетов, ножи, газовые баллончики и дубинки.

По факту незаконного обращения с оружием сведения внесены в Едрей по ст. 263 УК Украины. Продолжаются следственные действия.

"Подчеркиваю, что указанное событие никоим образом не связано с избирательным процессом на территории Одесской области", - заявил начальник ГУНП Дмитрий Головин.

Напомним, в полицию поступила информация, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми. На въезде в Одессу полиция остановила автобус, проверяя это сообщение.

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