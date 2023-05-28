В Черкасской области попрощались с нацгвардейцем, которого сбил судья на блокпосту

Детали

Погибшему нацгвардейцу Вадиму Бондаренко было 22 года. Проститься с ним пришла вся футбольная команда и его побратимы.

После прощальная церемония переместилась на центральную площадь города. Гроб встречали на коленях. Асфальт был устлан пионом и ирисами.

Заместитель командира подразделения, в котором служил Вадим, майор Валерий Купин одним из первых был на месте ДТП:

"Он ходил в патрульно-постовую службу, стоял на блокпостах. Я одним из первых был на месте происшествия, все видел. Как сейчас это вижу, это ужасные эмоции. Мужчина, который его сбил, визуально был под воздействием алкоголя. В его машине была бутылка виски. Убежать не пытался, но потом говорил, что он не был за рулем, что водитель сбежал. Там также был его юрист, ему вызвали скорую, но с ним все было хорошо. Его машина двигалась на очень большой скорости, несмотря на то, что впереди был блокпост и стояли предупредительные знаки. Смертельные случаи случаются нечасто, но часто бывают случаи, что на блокпостах задерживают пьяных и под воздействием наркотиков", — рассказал майор.

По его словам, Вадим был очень добрым, общительным. Наказать виновного в смерти побратима для части, где служил Вадим, это дело принципиальное, добавил он: "Этот человек должен быть наказан".

Напомним

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Высший совет правосудия на заседании в субботу, 27 мая, удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи.

Сам судья заявляет, что не был пьяным, а после ДТП находился в шоковом состоянии.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца председателю Макаровского районного суда Алексею Тандыру.